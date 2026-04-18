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Calcio | 18 aprile 2026, 15:04

Il Momo sulla strada-salvezza del Vogogna

Prima Categoria, anche la Varzese affronta un Sizzano traballante. Il Villa riceva la Cannobiese

Il Vogogna ancora in cerca di salvezza

Il Vogogna ancora in cerca di salvezza

Penultimo atto in Prima Categoria, con ancora qualche verdetto da segnare. La classifica freme, soprattutto in fondo. Segnata la sorte di Esio (17 punti) e Agrano (13), restano ancora in apprensione Vogogna (23), Sizzano e Quaronese (33), Romagnano (34).

Il Vogogna guarda speranzoso alla partita interna col Momo, sperano che i novaresi siano ormai sazi dei play off raggiunti. I biancoverdi devono accorciare la distanza dalle formazioni che la precedono per evitare la retrocessione diretta e accedere agli spareggi.

Una è la Quaronese che riceve l’Agrano, poi il Romagnano che va in casa dell’Esio e il Sizzano che ospita la Varzese.

Ultima possibilità per l’Omegna di entrare nel gruppo spareggi per salire di categoria. Riceve il Feriolo che è sazio ma che non farà certo passerella al Liberazione.

Partita da fine stagione tra Carpignano e Cameri mentre la Virtus Villa riceva la Cannobiese che non ha più nulla da chiedere al campionato.  Sfida d‘alta quota tra Bagnella e Dormelletto, con i novaresi che non devono perdere per non rischiare l’avvicinamento dell’Omegna.

Classifica: Feriolo 69; Bagnella 52; Virtus Villa, Momo 49; Dormelletto 48; Omegna 43; Carpignano 41; Cannobiese 40; Cameri 37; Varzese 35; Romagnano 34; Quaronese, Sizzano 33; Vogogna 23; Esio 17; Agrano 13.

re.ba.

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