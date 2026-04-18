Il Momo sulla strada-salvezza del Vogogna

Penultimo atto in Prima Categoria, con ancora qualche verdetto da segnare. La classifica freme, soprattutto in fondo. Segnata la sorte di Esio (17 punti) e Agrano (13), restano ancora in apprensione Vogogna (23), Sizzano e Quaronese (33), Romagnano (34).

Il Vogogna guarda speranzoso alla partita interna col Momo, sperano che i novaresi siano ormai sazi dei play off raggiunti. I biancoverdi devono accorciare la distanza dalle formazioni che la precedono per evitare la retrocessione diretta e accedere agli spareggi.

Una è la Quaronese che riceve l’Agrano, poi il Romagnano che va in casa dell’Esio e il Sizzano che ospita la Varzese.

Ultima possibilità per l’Omegna di entrare nel gruppo spareggi per salire di categoria. Riceve il Feriolo che è sazio ma che non farà certo passerella al Liberazione.

Partita da fine stagione tra Carpignano e Cameri mentre la Virtus Villa riceva la Cannobiese che non ha più nulla da chiedere al campionato. Sfida d‘alta quota tra Bagnella e Dormelletto, con i novaresi che non devono perdere per non rischiare l’avvicinamento dell’Omegna.

Classifica: Feriolo 69; Bagnella 52; Virtus Villa, Momo 49; Dormelletto 48; Omegna 43; Carpignano 41; Cannobiese 40; Cameri 37; Varzese 35; Romagnano 34; Quaronese, Sizzano 33; Vogogna 23; Esio 17; Agrano 13.