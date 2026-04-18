Juventus Domo-Arona, una 'classica' dal sapore play off

Juventus-Arona; Ornavassese-Union Novara; Ceversama-Piedimulera; Dufour Varallo-Gravellona; Quincitava-Orizzonti Canavese; Virtus Vercelli-Gattinara; Ivrea-Casale; Lupetti Trino-Banchette Colleretto. La 28a di Promozione, terz’ultima di campionato ‘recita’ ancora diverse partite cruciali sia per la salvezza che per i play off.

Sul fondo, ormai segnata la sorte del Gravellona, restano impegnate nel far punti salvezza le sette squadre comprese tra Ornavassese e Piedimulera.

Proprio i ragazzi di Poma, reduci da un filotto di buone partite, hanno lo scontro diretto nel biellese, in casa Ceversama. Vincere significherebbe agganciare i rivali. Le ultima partite fatte dagli ossolani fanno pesare ad un buon momento.

Altra gara delicata è Ornavassese-Union Novara. L’undici di Fusè non è ancora salvo e i novaresi sono a solo 3 punti. La Union, tranne il ko con l’Ivrea, ha collezionato un bel filotto di punti. Idem per l’Ornavassese, incappata solo nello scivolone di Arona.

In alto il Casale non è ancora matematicamente promosso ma è ad un passo dalla vittoria finale. Dietro lottano per i play off il gruppetto Dufour Varallo, Quincitava, Juventus Domo, Ivrea e Arona. E il calendario mette proprio di fronte Juventus Domo e Arona. Occhi dunque puntati sul Curotti dove si gioca una delle classiche tra due squadre per tanti anni protagoniste dei campionati dilettanti di Novara e Vco.

Classifica: Casale 63; Dufour Varallo 55; Quincinetto Tavagnasco 53; Juventus Domo 52; Ivrea 45; Arona 43; Gattinara 37; Lupetti Trino 33; Ornavassese, Banchette Colleretto 32; Orizzonti Canavese 31; Union Novara, Ceversama 29; Virtus Vercelli 28; Piedimulera 26; Gravellona 6.