Piedimulera, settimo risultato utile nelle ultime otto partite

Non molla il Piedimulera che chiude una settimana positiva e dopo il successo nel recupero piega anche l’Ivrea. Successo firmato da Cabrini e classifica che resta sì complicata, ma meno pesante di sette giorni fa. E' il settimo risultato utile per la squadra di Poma nelle ultime otto partite.

Sorride anche l’Ornavassese che vince a Gravellona. I neri rinsaldano classifica e morale passando al Boroli con i gol di Piana, Garoni e Modesti. A tre turni dalla fine i neri sono a 3 punti dal Ceversama, prima squadra del quartetto play out.

Frena la Juventus Domo, beffata a Banchette quando l’arbitro aveva già il fischietto in bocca per mettere fine alla gara. Frenata che fa scivolare i granata al quarto posto e rende delicata la partita con l’Arona fra pochi giorni.

Arona che si posta a 3 punti dall’Ivrea, battuto a Piedimulera e che ‘’vede’’ ancora i play off, anche se Dufour, Quincinetto e Juventus Domo sono distanti.

Plau out in cui resta invischiata la Union Novara, che pareggia in casa con il Quincitava.

Classifica: Città di Casale 63; Dufour Varallo 55; Quincitava 53; Juventus Domo 52; Ivrea 45; Arona 43; Gattinara 37; Lupetti Trino 33; Ornavassese, Banchette 32; Orizzonti Canavese 31; Union Novara, Cesersama 29; Virtus Vercelli 28; Piedimulera 26; Gravellona 6.