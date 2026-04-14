Il Vogogna non molla e tiene in vita la speranza spareggi

Fanno notizia il pari interno del Feriolo, lo scivolone dell’Omegna e il punto colto dal Vogogna a Dormelletto. In Prima Categoria, nel rush finale, domenica con qualche sorpresa nella 28°.
Di certo ci sono le sentenze per Agrano (13 punti) ed Esio (17), che tornano in Seconda Categoria. I granata vengono travolti dal Bagnella per 5 a o con una tripletta di Gnonto, mentre l’Esio cade a Villadossola, a dieci minuti dalla fine trafitta dal gol di Trinfio che rimpolpa la classifica della Virtus Villa più salda in zona play off.
Sul fondo due pari preziosi per il Vogogna (23) e il Romagnano (34). Gli ossolani tengono testa a lungo al Dormelletto grazie al gol di Garbagni nel primo tempo ma vengono raggiunti da un rigore di Capacchione a 15 dalla fine. Il pari però permette di tenere a 10 punti il Sizzano che cade rovinosamente a Cannobio per 1-4 e anche la Quaronese che invece fa un punto a Baveno contro un Feriolo ormai sazio.
Brutto scivolone dell’Omegna che cade a Cameri, contro una formazione assetata di punti e ora salita a 37. I rossoneri si complicano la vita nella rincorsa play off, poiché il quartetto Bagnella, Villa, Momo e Dormelletto si allontana quando mancano solo due turni alla fine del campionato.
Dicevamo che sul fondo fa un punto importante il Romagnano in casa del Momo, mentre il pari permette alla Varzese di fare un altro passettino verso la salvezza. Mentre il Carpignano colleziona una buona gara in un girone di ritorno più che positivo per i sesiani.
Classifica: Feriolo 69; Bagnella 52; Virtus Villa, Momo 49, Dormelletto 48, Omegna 43; Carpignano 41; Cannobiese 40; Cameri 37; Varzese 35; Romagnano 34; Sizzano, Quaronese 33; Vogogna 23; Esio 17, Agrano 13