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Sport | 12 aprile 2026, 18:43

La domenica in Prima

Bagnella travolgente. Vincono Virtus Villadossola e Cannobiese

La domenica in Prima

Il Feriolo capolista non va oltre l’1-1 contro la Quaronese.  Alle spalle continua a spingere il Bagnella, protagonista di una prova autoritaria sul campo dell’Agrano, travolto 5-0.  Successo importante per la Virtus Villadossola, che supera 1-0 l’Esio Verbania e consolida la propria posizione in zona alta. Tre punti preziosi anche per la Cannobiese, che batte 4-1 il Sizzano.

Pareggio per il Momo, che impatta 2-2 contro il Romagnano in una sfida ricca di gol.  Non va oltre l’1-1 il Dormelletto Comignago, fermato dal Vogogna, mentre il Cameri conquista un successo importante battendo 2-1 l’Omegna, infliggendo ai rossoneri uno stop che complica la rincorsa alla zona playoff.

Finisce senza reti la sfida tra Varzese e Carpignano, un punto a testa che muove poco la classifica di entrambe.

RS

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