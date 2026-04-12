La domenica in Prima

Il Feriolo capolista non va oltre l’1-1 contro la Quaronese. Alle spalle continua a spingere il Bagnella, protagonista di una prova autoritaria sul campo dell’Agrano, travolto 5-0. Successo importante per la Virtus Villadossola, che supera 1-0 l’Esio Verbania e consolida la propria posizione in zona alta. Tre punti preziosi anche per la Cannobiese, che batte 4-1 il Sizzano.
Pareggio per il Momo, che impatta 2-2 contro il Romagnano in una sfida ricca di gol. Non va oltre l’1-1 il Dormelletto Comignago, fermato dal Vogogna, mentre il Cameri conquista un successo importante battendo 2-1 l’Omegna, infliggendo ai rossoneri uno stop che complica la rincorsa alla zona playoff.
Finisce senza reti la sfida tra Varzese e Carpignano, un punto a testa che muove poco la classifica di entrambe.