La domenica in Promozione

Giornata ricca di gol e risultati importanti anche nel campionato di Promozione.
Successo anche l’Ornavassese, che passa 3-1 sul campo del Gravellona San Pietro nel derby di provincia. Tre punti preziosi per gli ospiti, che si allontanano dalle zone più pericolose.
Pareggio esterno per la Juventus Domo, che impatta 1-1 contro il Banchette Colleretto. Un punto che muove la classifica dei granata, mantenendoli nelle posizioni di vertice, anche se con qualche rimpianto.
Non va oltre l’1-1 anche l’Union Novara, fermata in casa dal Quincinetto Tavagnasco. Un risultato che lascia i novaresi nelle zone basse, ancora pienamente coinvolti nella lotta per evitare i playout.
Sorridono invece Arona e Piedimulera. I lacuali superano 3-1 la Virtus Vercelli, consolidando una tranquilla posizione a metà classifica con ambizioni di avvicinamento alla zona playoff. Vittoria di misura ma pesante per il Piedimulera, che batte 1-0 l’Ivrea 1905 e conquista tre punti fondamentali per restare agganciato alla corsa salvezza.