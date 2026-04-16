Vallesone si prepara alla nuova edizione di "Calendimaggio"

Nella borgata di Vallesone, nel comune di Domodossola, si respira aria di primavera ed è tutto pronto per la terza edizione di Calendimaggio. La festa ha un forte valore identitario nella frazione, dove torna il canto dei maggiaioli tra api, fiori e natura. La Pro Loco di Vagna e di Vallesone in collaborazione con il gruppo Amici di Vallesone propongono per il 3 maggio una serie di iniziative all'aria aperta.

Si parte alle 9.30 con “Il cammino che risveglia”, una passeggiata nella natura con partenza dalla chiesa parrocchiale di San Brizio a Vagna e arrivo a Vallesone. L'escursione sarà guidata da Marco Sugliano, psicologo ed educatore. Alle 11.30 è previsto l'arrivo dei camminatori e l'accoglienza dei maggiaioli, ovvero le “Voci del Cistella”. Seguirà la sfornata di pane di segale e crescenzin nell’antico forno frazionale e il pranzo di primavera.

Alle 14.15 un laboratorio a cura dell’Associazione Produttori Apistici delle Vallate Ossolane. “Un’esperienza affascinante – spiegano gli organizzatori della festa - per conoscere da vicino il mondo delle api, il loro ruolo fondamentale per la biodiversità e i tesori dell’alveare”.

Seguirà alle 15.00 la caccia al tesoro in collaborazione con l'Apicoltura Prina. Tra vicoli, prati e angoli nascosti di Vallesone durante la caccia al tesoro verranno sparsi semi di fiori. Per finire merenda per tutti con pane, miele e marmellata.