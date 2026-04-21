L'importanza dello sport per i più piccoli: un incontro a Masera

Venerdì 24 aprile l’asilo Mellerio di Masera ospita un incontro aperto al pubblico dedicato all’attività fisica nei più piccoli. Relatore sarà Antonello Simone, preparatore atletico, che parlerà dell’importanza dello sport e dell’attività nei bambini sotto i 10 anni per un corretto stile di vita e una migliore salute anche da adulti. L’appuntamento è fissato per le 18.00 con ingresso libero.