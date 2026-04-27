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Cultura | 27 aprile 2026, 09:25

Malesco, Dino Perrotta presenta il libro "Il viaggio oltre la meta"

Il 2 maggio un incontro con l'autore che ha dedicato il volume al Parco Val Grande

Malesco, Dino Perrotta presenta il libro &quot;Il viaggio oltre la meta&quot;

Sabato 2 maggio alle 17.30 il museo archeologico della pietra ollare di Malesco ospita la presentazione del libro “Val Grande – Il viaggio oltre la meta” di Dino Perrotta. L’evento è promosso dal Cai sezione Valle Vigezzo con il patrocinio del Parco Nazionale Val Grande.

Il volume si articola in due parti: una principalmente fotografica e l’altra che porta a conoscenza del pubblico molte riflessioni che l’autore ha compiuto e compie durante le sue peregrinazioni in Val Grande. Perrotta è particolarmente distante dalla fretta e dalla velocità: ritiene che la lentezza sia il tempo migliore per cogliere tutte le sfumature cromatiche, ambientali, vegetali e animali che l’attraversare la Val Grande può regalare.  Ancor di più questo tempo lento ha consentito all’autore di compiere molte riflessioni interiori personali, profonde, introspettive che con questo volume per la prima volta condivide con il pubblico.

l.b.

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