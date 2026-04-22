Si è aperta la 28esima edizione della Fabbrica di Carta FOTO

Taglio del nastro questo pomeriggio - mercoledì 22 aprile - per la ventottesima edizione de La Fabbrica di Carta, la rassegna letteraria ospitata come di consueto dal centro culturale La Fabbrica di Villadossola. Un festival promosso dalla provincia del Vco che, per quest’anno, è dedicato al tema “Dal voto alla voce”, per celebrare l’80esimo anniversario della Costituzione italiana e del voto alle donne.

Ad inaugurare ufficialmente la rassegna è stata Gabriella Pelizzari, consigliera provinciale delegata alla cultura: “Il tema che abbiamo scelto - le sue parole - parla di diritti ma anche di responsabilità e di futuro e si presta perfettamente ad un evento come La Fabbrica di Carta, che sa sempre è luogo di incontro per persone e idee. Quest’anno abbiamo deciso di allargare il linguaggio, perché le storie possono essere raccontate in modi diversi: non solo lette nei libri, ma anche viste, sentite e vissute. Abbiamo voluto rendere questa manifestazione uno spazio sempre più aperto ai giovani, perché soltanto investendo sui giovani eventi come questo possono avere un futuro. Non possono assolutamente mancare gli incontri con gli autori del territorio: la Fabbrica di Carta di evolve, ma senza perdere le sue radici”.

“Da 28 anni - le parole del sindaco di Villadossola Bruno Toscani - la Fabbrica di Carta è un punto centrale della nostra stagione culturale. Rappresenta non soltanto un momento di incontro con gli autori, ma un’occasione preziosa per riflettere su valori fondanti. Devo ringraziare l’associazione Libriamoci, che in tutti questi anno ha lavorato tantissimo per diffondere la cultura del nostro territorio. Grazie anche ai dipendenti comunali e provinciali, perché senza di loro probabilmente avremmo dovuto interrompere per qualche anno questa manifestazione”.

Il sottosegretario alla presidenza della regione Piemonte, Alberto Preioni, ha proposto una riflessione sul tema di quest’anno: “Il nostro è un territorio che in molti considerano periferico, ma era già avanti a tutti nel 1944, quando la Repubblica dell’Ossola aveva un ministro donna, Gisella Floreanini, ancora prima che le donne ottenessero il diritto di voto. Oggi, fortunatamente, abbiamo fatto passi da gigante per quanto riguarda i diritti delle donne, ma purtroppo esistono ancora realtà dove le donne sono oppresse da fondamentalismi, regimi ed estremismi. Grazie a questa manifestazione avremo la possibilità di riflettere su temi di fondamentale importanza, soprattutto in un contesto geopolitico complesso come quello che stiamo vivendo”.

La prima giornata di appuntamenti è poi proseguita con una conferenza a cura della dottoressa Raffaella Valeri dal titolo “La violenza economica”: un approfondimento su una forma di dipendenza che spesso impedisce alle donne di sottrarsi a relazioni violente e controllanti. A seguire la presentazione del libro “La felicità economica” di Maria Luisa Visione. La giornata si concluderà poi con lo spettacolo “Amami da morire - Anatomia di una relazione tossica”, che vede protagonista la nota criminologa Roberta Bruzzone.

Per tutta la durata della manifestazione, saranno visitabili due mostre allestite nelle sale del centro culturale La Fabbrica: una mostra fotografica dal titolo “Donne e motori…non solo un affare maschile” ideata da Adriana Balzarini e un’esposizione di abiti da lavoro di donne che, negli anni, hanno conquistato il diritto di svolgere mestieri che storicamente erano esclusivamente maschili quali medici, giudici, piloti, vigili del fuoco, notai e molti altri.