Energia, gestione della Rsa e verde pubblico in consiglio comunale

È stata convocata per giovedì 26 marzo alle 18.00, nella sala storica del palazzo municipale, la prossima seduta del consiglio comunale di Domodossola. La riunione affronterà una serie di temi che toccano da vicino la vita amministrativa e i servizi cittadini.

Tra i punti principali figura la ratifica di una variazione urgente al bilancio di previsione, insieme all’acquisizione al patrimonio pubblico di alcuni terreni utilizzati come sede stradale in località Asparedo. Ampio spazio sarà dedicato anche al servizio di distribuzione del gas naturale: l’amministrazione discuterà la richiesta di rinegoziare le condizioni contrattuali per garantire la sostenibilità economica del servizio dopo la scadenza dell’attuale concessione, oltre all’approvazione del valore di rimborso relativo ai tratti di rete comunale compresi nell’ambito territoriale Verbano Cusio Ossola.

In programma anche la proroga e la revisione dell’accordo con la società Betasint per la gestione dei servizi energetici negli edifici comunali, e l’aggiornamento della relazione sulla modalità di gestione dei servizi sanitari e assistenziali della Rsa “Samonini Rozio Balassi”.

La seconda parte della seduta sarà dedicata alle mozioni e alle interrogazioni dei gruppi consiliari. “Fratelli d’Italia” presenterà una mozione sulla sicurezza stradale nei pressi delle scuole e sull’incrocio tra via Matilde Ceretti e via Scapaccino. Il gruppo Partecipazione Attiva porterà due interrogazioni: una sugli affidamenti di minori ai servizi sociali per motivi economici e l’altra sul contenzioso in corso tra il comune e la società Dremar. Il Partito Democratico interverrà sullo stato delle alberature in alcune vie cittadine, mentre Impegno Civico per Domodossola chiederà chiarimenti sull’assenza del comune alle celebrazioni dell’82° anniversario della battaglia di Megolo a Omegna.