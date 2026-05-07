Concerto in onore del beato Giuseppe Rossi a Castiglione

Un pomeriggio di musica e devozione in programma a Castiglione. Domenica 10 maggio alle ore 15.30, presso la chiesa parrocchiale, si terrà un concerto in onore del beato Giuseppe Rossi. Protagonista dell’evento sarà il “Coro di Michela” di Trecate, che accompagnerà il pubblico in un momento di raccoglimento e partecipazione attraverso il canto. L’iniziativa rappresenta un’occasione per unire comunità e spiritualità, celebrando la figura del beato Giuseppe Rossi con un appuntamento aperto a tutti.