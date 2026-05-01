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Eventi | 01 maggio 2026, 14:01

Calasca, si inaugura la Piazza della Milizia

Appuntamento il 2 maggio con lo schieramento e la scarica a salve

Calasca, si inaugura la Piazza della Milizia

Calasca Castiglione celebra la sua Milizia Tradizionale intitolandone una piazza voluta dal Comune e dalla Milizia stessa. La cerimonia è in programma sabato 2 maggio e sarà preceduta dalla

Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale alle ore 18.

Alle 19 seguirà la cerimonia di inaugurazione nella piazza, con lo schieramento e la tradizionale scarica a salve della Milizia, alla presenza dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza.

A conclusione dell’inaugurazione, è previsto un brindisi inaugurale presso il salone polivalente.

Miria Sanzone

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