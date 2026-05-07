Tutto pronto per la sesta edizione della Domobianca Vertical Race

Prenderà il via sabato 23 maggio la sesta edizione della Domobianca Vertical Race, il prestigioso evento only-up che porterà gli atleti lungo uno spettacolare tracciato di 3,5 km con 800 metri di dislivello positivo: dalla base delle piste del comprensorio di Domobianca365 fino ai 1.948 metri della vetta del Moncucco.

Anche quest’anno la gara sarà tappa delle Skyrunner Italy Series, circuito ufficiale della International Skyrunning Federation, sotto l’egida della Federazione Italiana Skyrunning, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi del panorama nazionale e internazionale. Un palcoscenico d’eccellenza che richiamerà al via i migliori specialisti della disciplina insieme a numerosi appassionati pronti a mettersi alla prova.

A poco meno di un mese dalla partenza, il numero di iscrizioni è già elevato e cresce l’attesa per una sfida che si preannuncia una delle più spettacolari di sempre. Nel mirino degli atleti ci sono i record del percorso: in campo maschile quello di Daniel Thedy (27’34”), mentre tra le donne resiste il primato di Maude Mathys (31’45”).

Il livello dei partecipanti sarà altissimo. In campo femminile spiccano nomi di assoluto prestigio internazionale come quelli delle elvetiche Vicky Kreuzer (Team Crazy), Paola Stampanoni (Pini Mountain Running), le fortissime italiane Vivien Bonzi (Team Brooks Running), Anna Hofer (Team Scarpa) e Benedetta Broggi (Team Fuga Mountain Club), la fortissima atleta francese Christel Dewalle (Team Ad Propose), la britannica Scout Adkin (Team Hoka Europe), la greca Dimitra Theocaris e da segnalare il ritorno anche della Svizzera Corina Sommer, vincitrice della Oman Desert e della Marathon de Sables.

Grande spettacolo atteso anche tra gli uomini, con il ritorno del fortissimo atleta elvetico Roberto Delorenzi (Team Brooks Running), determinato a riconquistare il record del percorso, ma chiamato a confrontarsi con il detentore attuale Daniel Thedy (Team Kailas Fuga) e con un parterre di altissimo livello che include il britannico Jake Collier (Team Brooks Running), gli Italiani Marcello Ugazio (Team Scott Running), Andrea Rostan (Team La Sportiva), Cristian Minoggio (Team Kailas Fuga), William Boffelli (Team Kailas Fuga), del forte atleta sloveno Rok Bratina (Team Aldo Moro Paiuzza).

Le iscrizioni resteranno aperte online fino al 22 maggio sul portale wedosport.net, con possibilità di registrarsi anche il giorno dell’evento presso l’ufficio gara, dalle 13.30 alle 16.30. Tutte le informazioni necessarie si possono consultare sulla pagina web ufficiale dell’evento www.domobiancaverticalrace.it.

L’evento sarà arricchito da momenti di grande significato. torna infatti il Trofeo dedicato alla memoria del Maggiore Alessio Ghersi, destinato al primo atleta ossolano in classifica. Prevista inoltre la partecipazione a sorpresa di un team “speciale” che prenderà il via alla competizione in suo ricordo. Alle 16.00 partirà anche una camminata non competitiva aperta a tutti, che condurrà i partecipanti fino al laghetto di Casalavera per sostenere gli atleti lungo il percorso.

Non solo gli atleti ma anche il pubblico sarà protagonista dell’evento con un’iniziativa dedicata. Gli spettatori presenti sulla cresta del Moncucco riceveranno un numero che darà accesso all’estrazione finale, con in palio un esclusivo Heli-tour per cinque persone con l’elicottero di Eliossola.

“Siamo estremamente soddisfatti dell’entusiasmo che sta accompagnando questa edizione commenta il portavoce organizzativo Ivan Svilpo –. La presenza di atleti di livello internazionale rappresenta una straordinaria opportunità di visibilità per tutta la Val d’Ossola, valorizzando il territorio e il lavoro svolto in questi anni dal nostro Team”.

L’appuntamento è fissato per sabato 23 maggio a partire dalle 14.30: adrenalina, spettacolo e passione sono pronti a conquistare ancora una volta la vetta del Moncucco.