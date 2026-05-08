A Crevoladossola arriva “Coloriamo lo Sport 2026”

Una camminata tra musica, allegria e nuvole di colore per trasformare un pomeriggio di sport in una festa aperta a tutti. Venerdì 8 maggio l’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola ospiterà “Coloriamo lo Sport 2026”, la Color Run organizzata dal comitato territoriale del Centro Sportivo Italiano di Verbania.

L’iniziativa propone come di consueto una marcia ludico-motoria non competitiva immersa in colori, musica e animazione. L’obiettivo non sarà la prestazione sportiva, ma vivere insieme un’esperienza all’insegna del benessere e del divertimento.

Il ritrovo è previsto alle 15.00 con il riscaldamento muscolare animato alle 15.10 e la partenza della camminata alle 15.30. Il percorso, lungo circa cinque chilometri, sarà scandito da lanci di polveri colorate lungo il tragitto e si concluderà con una festa finale tra musica e colori a partire dalle 16.30.

La partecipazione è aperta a tutti: ragazzi e adulti dagli 11 anni potranno prendere parte autonomamente all’evento, mentre i più piccoli dovranno essere accompagnati. Prevista inoltre la partecipazione gratuita per i ragazzi diversamente abili, grazie a un percorso accessibile anche a loro.

La quota di iscrizione è fissata a 10 euro e comprende maglia bianca, pettorale, acqua, buono merenda e due bustine di colore. I primi mille iscritti riceveranno inoltre una sacca con il materiale dell’evento. Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente all’Ossola Outdoor Center il giorno della manifestazione a partire dalle 14.00.