Anzola, una serata di teatro dialettale per sostenere l'Aib

Una serata dedicata al buonumore e alla solidarietà ad Anzola d’Ossola. Sabato 9 maggio alle 21.00 il Circolo di Cultura ospiterà “Quàtar ghignàdi par fáa dal bén”, uno spettacolo di sketch e barzellette portato in scena dalla compagnia teatrale Frigai da Ghignaa.

L’iniziativa, promossa dal comune, punta a unire divertimento e impegno civico: l’ingresso sarà infatti a offerta libera e l’intero ricavato verrà devoluto all’Aib di Anzola d’Ossola, che utilizzerà i fondi per acquistare nuovo materiale antincendio.