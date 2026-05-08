A Baceno torna “Lettura e Natura”: escursione tra leggende, api e borgo abbandonato

Torna sabato 16 maggio l’appuntamento con la rassegna “Lettura e Natura”, progetto dedicato a famiglie e bambini che unisce escursioni leggere, letture e attività ludico-didattiche nel territorio del Verbano-Cusio-Ossola.

L’iniziativa, sostenuta dalla Fondazione Comunitaria Ente Filantropico del Vco e dall’associazione Monterosa Promotion, coinvolge le Guide Ambientali Escursionistiche Elena Clerici, Stefano Zecconi ed Enrico Zanoletti, che accompagneranno i partecipanti lungo un percorso immerso nella natura e nella cultura locale.

La giornata si svolgerà nel territorio di Baceno, lungo il torrente Devero, tra le frazioni di Cuggine e Croveo. Il programma prevede un itinerario mattutino dal campo sportivo del paese fino al borgo abbandonato di Cuggine, attraverso un sentiero facile tra prati e boschi, con un dislivello di circa 60 metri e una lunghezza di 1,6 chilometri.

Durante il percorso è prevista una tappa all’“Apiario del Benessere” della famiglia Prina, dove gli apicoltori illustreranno il mondo delle api e offriranno una degustazione di miele e prodotti locali.

Nel pomeriggio, il gruppo si sposterà a Croveo per una passeggiata ad anello tra le vie del borgo, alla scoperta di leggende e storie popolari, tra cui quella del “prete viperaio” e delle streghe che, secondo la tradizione, si riunivano nei boschi circostanti. Il percorso includerà anche la visita alle suggestive “Marmitte del Diavolo”, profonde cavità rocciose modellate dall’azione del torrente Devero nel corso dei millenni, oltre all’antico torchio e al lavatoio del paese.

Il tema dell’edizione, “Il borgo abbandonato. Leggende e misteri, tra preti, streghe e diavoli”, accompagnerà l’intera giornata attraverso letture, soste narrative e attività per i più piccoli.

L’evento si svolge in prossimità di alcune ricorrenze internazionali dedicate alla natura e alla famiglia, come la Giornata Mondiale della Famiglia, delle Api e della Biodiversità.

Il ritrovo è previsto alle 9.45 presso il campo sportivo di Baceno; la partecipazione è gratuita per i bambini e a pagamento per gli adulti, con prenotazione obbligatoria. In caso di maltempo il programma potrà subire variazioni.