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Eventi | 08 maggio 2026, 15:30

Musica e arte al Caveau di Domocentro: concerto per chiudere la stagione

Sabato 9 maggio a Domodossola protagoniste Marilena Anzini e Ciwicè con Michele Tacchi. In programma anche il finissage della mostra “La forma del principio”

Musica e arte al Caveau di Domocentro: concerto per chiudere la stagione

Sabato 9 maggio alle 20.30 il Caveau di Domocentro a Domodossola ospita la chiusura della stagione con un appuntamento che unisce musica, arte e condivisione.

Protagoniste della serata saranno Marilena Anzini e Ciwicè, accompagnate dal bassista Michele Tacchi. Un’esibizione corale che vedrà otto voci femminili in un percorso musicale dal forte impatto evocativo, tra sonorità intime e atmosfere spirituali.

L’evento accompagnerà anche il finissage della mostra “La forma del principio” degli artisti Michele Borsotti e Jack Raven, un progetto espositivo dedicato alla simbologia dell’uovo, tra pittura, parole e ricerca concettuale. L'ingresso è a offerta libera.

a.f.

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