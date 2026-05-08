“Io, Francesco” ad Anzino: il santo dei dubbi protagonista di Diffusioni Teatrali

Prosegue il cartellone di Diffusioni Teatrali con un nuovo appuntamento dedicato a San Francesco d’Assisi, seconda figura al centro della rassegna dopo l’esordio con lo spettacolo su Mistero Buffo di Dario Fo.

Sabato 9 maggio alle ore 21, il Santuario di Sant’Antonio di Padova ospiterà “Io, Francesco”, testo inedito scritto da Matteo Minetti per Compagniadellozio e interpretato da Matteo Cinzio Riva, Siria Giraldo e dallo stesso autore.

Lo spettacolo propone una lettura originale e profonda della figura del santo, lontana dalle rappresentazioni tradizionali. In scena emerge un Francesco umano, attraversato da dubbi e interrogativi, alle prese con le difficoltà di guidare l’ordine da lui fondato e con il senso del proprio percorso di vita. Un dialogo tra il Francesco maturo e quello giovane, arricchito dalla presenza simbolica di figure fondamentali come Chiara, Leone ed Elia, oltre ai genitori.

“Scrivere un testo su San Francesco significa parlare di attualità – spiega Matteo Minetti –. Il nostro è un Francesco insolito, lontano sia dalle agiografie sia dall’immagine pop ed ecologista. Era un uomo complesso, e abbiamo voluto restituirne la tridimensionalità”.

L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni dell’ottocentenario francescano ed è organizzata in collaborazione con il santuario di Anzino, luogo che torna a ospitare la compagnia dopo precedenti esperienze artistiche.

I biglietti sono disponibili in prevendita sul sito ticketsms.it, con riduzioni per under 18 e per i soci delle realtà convenzionate. È possibile anche l’acquisto in presenza, ma è consigliata la prenotazione online.

Il progetto Diffusioni Teatrali è realizzato grazie al sostegno di Fondazione Comunitaria del Vco, Fondazione Crt, Ottica Wolf, Comune di Varzo, Pro Loco Valle Divedro e del Santuario di Sant’Antonio di Padova in Anzino