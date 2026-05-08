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Calcio | 08 maggio 2026, 14:10

Scontro tutto ossolano per non retrocedere

In Seconda Categoria si affrontano Crevolese e Pro Vigezzo

Scontro tutto ossolano per non retrocedere

Scontro tutto ossolano in Seconda Categoria: domenica 10 maggio, ore 16, scenderanno in campo Crevolese e Pro Vigezzo. E' la partita spareggio per evitare la retrocessione, al termine di una annata difficile per le ossolane. Infatti la Pregliese è già retrocessa direttamente in Terza e l'ultimo appuntamento vede Crevolese e Pro Vigezzo in  campo per un posto-salvezza. Hanno chiuso la stagione regolare terz'ultima a 24 punti la Crevolese e penultima a 19 la Pro Vigezzo. 

re.ba.

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