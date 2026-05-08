Scontro tutto ossolano per non retrocedere

Scontro tutto ossolano in Seconda Categoria: domenica 10 maggio, ore 16, scenderanno in campo Crevolese e Pro Vigezzo. E' la partita spareggio per evitare la retrocessione, al termine di una annata difficile per le ossolane. Infatti la Pregliese è già retrocessa direttamente in Terza e l'ultimo appuntamento vede Crevolese e Pro Vigezzo in campo per un posto-salvezza. Hanno chiuso la stagione regolare terz'ultima a 24 punti la Crevolese e penultima a 19 la Pro Vigezzo.