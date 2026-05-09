Ornavasso, questa sera il “Concerto di primavera”

Questa sera, sabato 9 maggio, torna il “Concerto di primavera” proposto dal Corpo Musicale Santa Cecilia. L’appuntamento è fissato per le 21 nella sala cinema teatro di Ornavasso, in piazza XXIV Maggio, e vedrà la partecipazione anche del Corpo Filarmonico Cannerese. La serata prevede un programma articolato: le due formazioni si esibiranno inizialmente in momenti separati, per poi unirsi in un’esecuzione finale congiunta, offrendo al pubblico un concerto corale e atteso.