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Eventi | 09 maggio 2026, 09:20

Ornavasso, questa sera il “Concerto di primavera”

Alle 21 al cinema teatro l’esibizione del Corpo Musicale Santa Cecilia con il Corpo Filarmonico Cannerese

Ornavasso, questa sera il “Concerto di primavera”

Questa sera, sabato 9 maggio, torna il “Concerto di primavera” proposto dal Corpo Musicale Santa Cecilia. L’appuntamento è fissato per le 21 nella sala cinema teatro di Ornavasso, in piazza XXIV Maggio, e vedrà la partecipazione anche del Corpo Filarmonico Cannerese. La serata prevede un programma articolato: le due formazioni si esibiranno inizialmente in momenti separati, per poi unirsi in un’esecuzione finale congiunta, offrendo al pubblico un concerto corale e atteso.

a.f.

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