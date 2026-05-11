Crevoladossola, incontro sulla musica bandistica a scuola

Si terrà martedì 12 maggio alle 21 nell’aula magna dell’Istituto Casetti un incontro dedicato al valore educativo e culturale della musica bandistica nelle scuole.

La conferenza è organizzata dalla Musica di Oira insieme al Corpo Musicale di Crevoladossola nell’ambito del progetto “Band@scuola”, attività che le due bande portano avanti nelle classi quarta e quinta della scuola primaria di Preglia e nelle prime e seconde della scuola secondaria di primo grado.

L’iniziativa è sostenuta dal Comune di Crevoladossola, dalla Fondazione Cariplo e dalla Fondazione Comunitaria del Vco.

Ospiti della serata saranno Ezio Audano, presidente regionale di Anbima Piemonte APS e vicepresidente nazionale di Anbima, e Lorenzo Pusceddu, direttore della Banda G. Verdi di Sinnai, compositore e docente presso il Conservatorio di Cremona.

I relatori approfondiranno il tema della musica bandistica a scuola e presenteranno in particolare il progetto “Band@scuola”, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.