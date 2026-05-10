"Le manovre salvavita": con la Croce Rossa un incontro dedicato alla prevenzione e alla gestione dell'arresto cardiaco

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Domodossola, in occasione del suo 60° anniversario di fondazione, promuove un incontro dedicato alla prevenzione e alla gestione dell’arresto cardiaco. L’appuntamento, organizzato in collaborazione con l’associazione Il Nuovo Mosaico, si terrà venerdì 15 maggio alle 16.00 nell’auditorium del Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola.

L’iniziativa, dal titolo “L’arresto cardiaco: le manovre salvavita”, nasce con l’obiettivo di diffondere la conoscenza delle tecniche di rianimazione e dei comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza. L’evento gode del patrocinio di regione Piemonte, Provincia del Verbano Cusio Ossola, città di Domodossola, Asl Vco e di numerose realtà territoriali impegnate nel campo sanitario e sociale.

Il programma prevede gli interventi di esperti del settore: il dottor Alessandro Lupi parlerà di cause e prevenzione dell’arresto cardiaco; il dottor Andrea Audo approfondirà la rianimazione cardio-polmonare avanzata; il dottor Giulio Clerici affronterà il tema del defibrillatore nello sport; e il dottor Fabrizio Lodo, istruttore della Croce Rossa di Domodossola, illustrerà la “catena della sopravvivenza”, dalla chiamata all’azione.

A coordinare l’incontro saranno il professor Mario Sgro e il dottor Fabrizio Comaita, con introduzione del dottor Francesco Roscio e moderazione della dottoressa Daniela Kozel.

Un’occasione preziosa per la cittadinanza, che potrà conoscere da vicino le manovre salvavita e l’importanza della tempestività nei casi di emergenza cardiaca. Per informazioni è possibile consultare il sito www.cridomodossola.it oppure contattare il numero 379 1942157 (ore pomeridiane).