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Eventi | 10 maggio 2026, 14:16

Ornavasso, incontro sul benessere digitale per famiglie e insegnanti

Lunedì 11 maggio serata del Centro per le Famiglie “Do Re Mi Fa” dedicata a preadolescenti e adolescenti

Ornavasso, incontro sul benessere digitale per famiglie e insegnanti

Lunedì 11 maggio alle 20.45, nella sala cinema teatro di Ornavasso in piazza XXIV Maggio, il Centro per le Famiglie Do Re Mi Fa organizza un incontro di confronto rivolto in particolare a genitori e insegnanti.

Il tema della serata sarà il benessere digitale di adolescenti e preadolescenti, con un approfondimento dal titolo “#Non solo videogames. Criticità e possibilità della realtà ludica virtuale”. A guidare l’incontro sarà il dottor Matteo Locatelli, pedagogista clinico ed esperto in psicologia dei nuovi media, che offrirà spunti di riflessione sull’utilizzo consapevole delle tecnologie e sulle dinamiche legate al mondo digitale giovanile.

a.f.

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