La Nelken Line arriva a Domodossola: la danza di Pina Bausch attraverserà le vie della città

Domenica 24 maggio Domodossola ospiterà la “Nelken Line”, la celebre performance partecipativa ispirata all’opera della coreografa tedesca Pina Bausch, figura centrale nella storia del teatrodanza contemporaneo dagli anni Settanta fino alla sua scomparsa nel 2009.

Il progetto, realizzato in tutto il mondo con il sostegno della Pina Bausch Foundation che ne concede i diritti, approderà per la prima volta anche nelle strade della città ossolana grazie all’iniziativa di Danila Massara, danzatrice, coreografa e fondatrice dell’Atelier Arti Performative.

L’intento è quello di portare a Domodossola una delle azioni coreografiche più simboliche della poetica di Pina Bausch, artista che ha profondamente influenzato il percorso formativo e artistico della stessa Massara.

La “Nelken Line” è una performance itinerante aperta a tutti, danzatori e non, che invita i partecipanti a muoversi in fila indiana indossando abiti eleganti sulle note di “West End Blues” di Louis Armstrong.

La coreografia è tratta dallo spettacolo “Nelken” del 1982 e consiste in una camminata scandita da gesti semplici, ripetuti e precisi che rappresentano le quattro stagioni. Un movimento essenziale ma fortemente evocativo, capace di trasformare il gesto quotidiano in una forma di poesia collettiva.

L’evento sarà realizzato con il sostegno della Pro Loco di Domodossola e dell’associazione Tra il Dire e il Fare, con il patrocinio del Comune di Domodossola. Il video della Nelken Line domese sarà curato da Arianna Giannini Tomà e Danilo De Regibus e verrà diffuso online entrando anche nell’archivio ufficiale della Pina Bausch Foundation.

La giornata si articolerà in due momenti distinti. Dalle 14:30 alle 16:30 si terrà un workshop gratuito e obbligatorio per tutti i partecipanti, condotto da Danila Massara, durante il quale verranno spiegati il significato del progetto e la sequenza coreografica.

La performance partirà invece alle 17:30 da piazza Madonna della Neve, attraverserà via Rosmini e piazza Rovereto per concludersi in piazza Mercato. Per partecipare è necessario iscriversi entro lunedì 18 maggio inviando una mail all’indirizzo atelier.artiperfromative@gmail.com.