Miscellanea, frammenti di vita tra natura e umanità: al Caveau la mostra di Gerardo Marra

Domodossola si prepara ad accogliere “Miscellanea”, la mostra d’arte di Gerardo Marra, in programma dal 15 maggio al 5 giugno 2026 presso il Caveau – Agenzia Assicurazioni Unipol Domocentro in corso Dissegna 8.

L’inaugurazione è fissata per venerdì 15 maggio alle ore 18.00 e sarà arricchita da un momento di presentazione e approfondimento: l’introduzione alle opere sarà curata dal professor Guglielmo Schiffo, mentre la serata sarà accompagnata da intermezzi musicali al clarinetto con Gabriele Oglina. Al termine è previsto un piccolo rinfresco.



L’esposizione, intitolata “Frammenti di vita tra natura e umanità”, propone un percorso libero e personale che riflette l’essenza stessa dell’artista: un diario visivo fatto di sperimentazioni, emozioni e intuizioni. Nato a San Chirico Rapàro (PZ) il 4 giugno 1962, Gerardo Marra ama definirsi un autodidatta, costruendo negli anni un linguaggio espressivo non legato a correnti precise ma guidato dall’osservazione e dalla capacità di lasciarsi sorprendere dai materiali.

Tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta l’artista vive per otto anni a Milano, dove approfondisce il proprio percorso creativo e partecipa a numerose mostre di generi diversi. Da quell’esperienza nasce una produzione ricca, capace di alternare fantasia e introspezione, leggerezza e profondità.

In “Miscellanea” convivono infatti tecniche differenti – china, matita, acquerello, acrilico, olio su tela e su tavola – unite da un tratto riconoscibile: delicato, mai aggressivo, sospeso tra memoria e immaginazione. Marra racconta di aver disegnato anche su frammenti minuscoli di carta, trasformandoli in piccoli universi: “Ogni pezzetto porta segni che invitano a osservare con attenzione”.

Il cuore della mostra è proprio questa capacità di restituire storie invisibili, immagini che oscillano tra ombra e luce, tra natura vegetale e animale e una umanità fragile, sofferente ma autentica. Un’attenzione che nasce anche dalla sensibilità dell’artista verso le tematiche sociali, maturata attraverso esperienze di lavoro a contatto con persone in difficoltà.



“Miscellanea” non segue un ordine cronologico né un percorso tematico rigido: è un insieme di tentativi, scoperte, intuizioni, dove ogni visitatore può trovare un proprio filo conduttore. Un colore, un dettaglio, un’atmosfera possono diventare chiave di lettura personale, trasformando lo sguardo in partecipazione e l’opera in incontro.

La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00, presso il Caveau – Agenzia Assicurazioni Unipol Domocentro. Per informazioni: 0324 47893.