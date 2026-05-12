Torna la tradizionale processione walser tra Premia e Formazza

Le Parrocchie di San Michele e San Rocco di Premia organizzano, per martedì 2 giugno, la tradizionale processione walser “Maria Donna dello spirito”, che dalla chiesa della Beata Vergine Maria Assunta di Salecchio Inferiore porta al santuario della Visitazione di Maria di Antillone.

Il tema principale del pellegrinaggio è la Speranza, già punto di riferimento delle scorse edizioni attraverso la figura di Maria. Il ritrovo è previsto alle 7.00 presso la chiesa di Salecchio Inferiore, nel comune di Premia, dove i fedeli, assieme al sacerdote, daranno avvio al pellegrinaggio verso Antillone. La processione sarà preceduta dalla statua della Madonna della Pietà di Salecchio, recentemente realizzata a memoria dell’antica statua gotica di Salecchio. Quest’ultima, purtroppo trafugata negli anni passati, veniva portata in spalla dai confratelli durante le processioni in valle. Lungo il cammino si sosterà nei luoghi di devozione delle località attraversate: Salecchio Superiore, Casa Francoli, Alpe Vova e Picanzolo. La processione terminerà presso il Santuario della Visitazione di Maria in Antillone, nel comune di Formazza, dove verrà celebrata la santa messa.

Il santuario è stato oggetto di importanti lavori di restauro negli ultimi anni, culminati con la solenne inaugurazione avvenuta il 10 luglio 2022; con l’occasione sarà possibile scoprire e valorizzare le pregiate opere interne. Al termine della celebrazione sarà possibile intrattenersi grazie al servizio di ristoro, a cura del Gruppo Alpini e della parrocchia di Formazza, nel nucleo Walser di Antillone.

Già a partire nel 1500 – 1600 (probabilmente anche nei secoli precedenti, ma non vi sono documenti) l’oratorio di Antillone diveniva sempre di più meta di pellegrinaggi dai paesi vicini, nonché dalle valli svizzere da dove, nel XIII secolo, le antiche popolazioni Walser sono partite per colonizzare le montagne della Valle Antigorio e Formazza. Dai paesi del Vallese, alla località di Bosco Gurin (insediamento Walser nel Canton Ticino), alle più vicine comunità Walser di Salecchio e Agaro (Premia), partivano lunghe e partecipate processioni a devozione della Madonna di Antillone. La processione sarà l’occasione di riscoprire quella devozione popolare, purtroppo affievolita nel corso degli anni, ripercorrendo i sentieri della fede del passato e ammirando le bellezze naturali dell’Alta Ossola. In caso di maltempo la processione sarà rinviata a data da destinarsi alle medesime condizioni di programma. Per informazioni è possibile contattare: Michele (348 0974485) o don Aldo (348 8959034).