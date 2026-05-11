'Tecnologie quantistiche' per l'ultimo appuntamento della rassegna 'Tra scuola e scienza'

Mercoledì 13 maggio alle ore 17.30, la rassegna si chiude con un incontro dal titolo “Tecnologie quantistiche: computer e medicina del futuro”, dedicato alle applicazioni delle tecnologie quantistiche in ambito scientifico, tecnologico e medico.

Carmine Granata, Dirigente di Ricerca presso l’Isasi-Cnr di Pozzuoli, illustrerà come i computer quantistici e le innovazioni della fisica dei quanti stiano rivoluzionando la ricerca e le applicazioni pratiche, aprendo prospettive inedite per il presente e il futuro. L’incontro si terrà presso la Sala Falcioni a Domodossola ed è aperto a studenti, cittadini e appassionati di scienza.