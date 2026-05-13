Benessere, mindfulness e neuroscienze: serata gratuita a Domodossola con la dottoressa Frassasco

Una serata dedicata al benessere psicofisico e ai meccanismi della mente, tra neuroscienze e strumenti pratici per la vita quotidiana. Giovedì 15 maggio alle ore 20.45, presso la Sala Falcioni (ex Cappella Mellerio) di Domodossola, l’Associazione Moviment Famiglie Adhd Vco, in collaborazione con Acli Vco e Kiwanis Club Domodossola, organizza l’incontro pubblico dal titolo “Benessere, Mindfulness e neuroscienze”.

Relatrice della serata sarà la dottoressa Carina Frassasco, consulente e formatrice neurolinguistica, neuropsicoeducatrice e coach in intelligenza emotiva, che accompagnerà i partecipanti in un percorso di riflessione e approfondimento sul concetto di benessere, inteso non come obiettivo finale ma come un equilibrio dinamico in continua evoluzione.

Nel corso dell’incontro verranno esplorati alcuni concetti neuroscientifici fondamentali, a partire dall’omeostasi, ovvero la capacità dell’organismo di autoregolarsi mantenendo un ambiente interno stabile nonostante i cambiamenti esterni, e dall’allostasi, il processo fisiologico attraverso cui il corpo ricerca costantemente una stabilità interna adattandosi alle condizioni.

L’attenzione si sposterà poi sul ruolo di emozioni e bias cognitivi, elementi che influenzano spesso in modo invisibile le decisioni quotidiane e possono incidere sull’equilibrio personale. La serata offrirà infine uno sguardo concreto su come la mindfulness possa diventare uno strumento utile di autoregolazione adattiva, affiancata anche da altre tecniche pratiche.

L’ingresso è libero e gratuito, con l’obiettivo di proporre un momento aperto alla cittadinanza per comprendere meglio i meccanismi della mente e sviluppare maggiore consapevolezza del proprio benessere.