"Conoscenza è salute", nuovo appuntamento alla Soms di Domodossola

Venerdì 22 maggio alle 18.00 lo Spazio Contemporaneo della Società di Mutuo Soccorso di Domodossola ospita un nuovo appuntamento con il ciclo di conferenze “Conoscenza è salute”, organizzata con il sostegno della farmacia di Mocogna, farmacia Ossolana e Antica Farmacia del Borgo. La conferenza si intitola “Malattie a trasmissione sessuale, riemergendo e di vecchie e nuove infezioni” ed è a cura del dottor Vincenzo Mondino, primario del reparto di malattie infettive dell’ospedale Castelli di Verbania.

Nel corso dell’incontro, il dottor Mondino farà il punto sulla situazione relativa alla presenza delle malattie infettive a trasmissione sessuale nella nostra provincia, alla luce di dati che presentano una preoccupante riproposizione di malattie che, negli ultimi anni si tendeva a considerare erroneamente superate. La realtà si presenta purtroppo sostanzialmente molto diversa. La fascia di età classicamente più colpita rimane quella compresa fra i 25 e i 39 anni, ma la fascia inferiore dei 15-24 anni è quella che desta più preoccupazione. Si cercherà di creare una mappa della situazione ai giorni nostri e fare anche luce su nuovi contagi che ultimamente hanno fatto la loro comparsa nel panorama internazionale.