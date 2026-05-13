Bimbimbici festeggia 25 anni: a Domodossola si pedala con Fiab Vco

Torna anche quest’anno l’appuntamento con “Bimbimbici”, l’iniziativa nazionale di Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) sta con l’obiettivo di promuovere la mobilità attiva e diffondere l’uso della bicicletta tra giovani e bambini. Anche Fiab Vco aderisce, come di consueto, alla manifestazione, che quest’anno festeggia i suoi 25 anni. L’edizione 2026 è in programma per domenica 17 maggio a Domodossola.

Il ritrovo è previsto alle 11.00 in piazza Mercato. Alle 11.30 la partenza verso la posta ciclopedonale in zona Curotti, che sarà poi percorsa fino all’Oasi di Preglia, con arrivo previsto intorno alle 12.30. Dopo il pranzo al sacco (a cura di ogni partecipante) un momento di giochi in compagnia e, verso le 15.00, il rientro a Domodossola.

Il percorso è facile e adatto a tutti: si pedala lungo la viabilità cittadina fino all’imbocco della pista ciclopedonale. Da qui si raggiungerà la nuova pista ciclabile tra Bisate e Preglia e poi, su viabilità secondaria, si raggiunge l’Oasi.

Per partecipare è necessaria l’iscrizione, tramite il sito di Fiab Vco oppure al momento del ritrovo. Per i maggiorenni non soci Fiab è richiesto un contributo di 3 euro. È fortemente consigliato l’uso del casco. In caso di maltempo la pedalata sarà annullata.