SS 33, chiusa per una notte la galleria Montecrevola

Nuovi lavori nella galleria Montecrevola, lungo la SS 33 del Sempione nel comune di Crevoladossola. A causa di un intervento di verifica dei presidi antincendio installati all’interno della galleria, Anas ha programmato la chiusura notturna del tratto, compreso tra il km 128+350 e il km 131+800, dalle 21.00 del 14 maggio alle 6.00 del 15 maggio.
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