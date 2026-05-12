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Viabilità e trasporti | 12 maggio 2026, 16:43

SS 33, chiusa per una notte la galleria Montecrevola

Traffico interrotto tra il 14 e il 15 maggio

SS 33, chiusa per una notte la galleria Montecrevola

Nuovi lavori nella galleria Montecrevola, lungo la SS 33 del Sempione nel comune di Crevoladossola. A causa di un intervento di verifica dei presidi antincendio installati all’interno della galleria, Anas ha programmato la chiusura notturna del tratto, compreso tra il km 128+350 e il km 131+800, dalle 21.00 del 14 maggio alle 6.00 del 15 maggio.

l.b.

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