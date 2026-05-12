Autostrada A26, i cantieri attivi questa settimana

Autostrade per l’Italia ha diffuso la consueta informativa relativa ai cantieri attivi lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri per la settimana in corso. Di seguito l’elenco completo delle modifiche alla viabilità.
Cantieri di chiusura in orario notturno:
Chiusura delle entrate dello svincolo libero di Carpugnino, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 12 maggio. Si potrà utilizzare lo svincolo libero di Baveno.
Chiusura delle uscite dello svincolo libero di Carpugnino, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di mercoledì 13, giovedì 14 e venerdì 15 maggio. Si potrà utilizzare lo svincolo libero di Baveno.
Cantieri di deviazione di carreggiata:
Tra Borgomanero e allacciamento A26/D08 in direzione Gravellona, tra le pkm 154+700 e 158+400 in modalità permanete fino a giovedì 14 maggio.
Cantieri di corsia unica permanente:
Tra Verbania e Baveno in direzione Genova, tra le pkm 193+100 e 190+800 in modalità permanente.
Tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova, tra le pkm 186+300 e 181+700 in modalità permanete fino a venerdì 15 maggio.
Tra Carpugnino e Baveno in direzione Gravellona Toce, tra le pkm 181+600 e 183+700 in modalità permanente fino a venerdì 15 maggio.
Sulla D08 Gallarate-Gattico, nell’allacciamento tra dirmazione 08 provenienza Milano e l’autostrada A26 direzione Genova alla pkm 23+200 in modalità permanete.
Sulla D06 Stroppiana-Santhià, tra allacciamento D36/A4 e allacciamento D36/A26 in direzione A26 Trafori, tra le pkm 16+500 e 12+500 in modalità permanete.
Tra allacciamento D36/A4 e allacciamento D36/A26 in direzione Santhià, tra le pkm 12+300 e 16+300 in modalità permanete.