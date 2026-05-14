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Domodossola | 14 maggio 2026, 08:24

Musica e benessere, nuovo appuntamento della rassegna “Vivere onlife”

Il 14 maggio alle Floreanini un incontro con Alfredo Raglio, esperto di musicoterapia e ricercatore

Musica e benessere, nuovo appuntamento della rassegna “Vivere onlife”

Si tiene giovedì 14 maggio alle 20.30 presso la scuola media Floreanini di Domodossola il terzo appuntamento della rassegna “Vivere onlife. Educare alle relazioni oggi”, promosso dall’associazione Alternativa A. L’incontro si intitola “Curare con la musica. Dal piacere ai benefici” e vede protagonista il dottor Alfredo Raglio, musicoterapeuta e ricercatore, responsabile del laboratorio di ricerca in musicoterapia dell’istituto Maugeri di Pavia. A coordinare la serata la professoressa Stefania Cerri.

l.b.

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