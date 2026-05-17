Domenico Pautasso nuovo direttore di Coldiretti Novara-Vco

Domenico Pautasso è il nuovo Direttore della Federazione interprovinciale Coldiretti Novara-Vco. Torinese di 58 anni, subentra a Luciano Salvadori, che, destinato ad uguale incarico in Lombardia, ha ringraziato la struttura e i componenti del consiglio provinciale ricordando le attività svolte in questi quattro anni. Pautasso, in precedenza, ha svolto il ruolo di Direttore per la Federazione di Vercelli-Biella fino al 2013, per poi passare a dirigere le Federazioni di Genova e, successivamente, Imperia. Il passaggio di consegne è avvenuto alla presenza di Alessandro Fedi, dell’Area Organizzazione di Coldiretti Nazionale, di Cristina Brizzolari, Presidente di Coldiretti Piemonte, e di Bruno Rivarossa, Delegato Confederale.

“Affronto questa nuova esperienza con grande entusiasmo e senso di responsabilità – afferma Pautasso – con la certezza di contare su una squadra di dirigenti coesi e collaborativi e su un personale di struttura molto rodato e dotato di grande competenza. Succedo a Luciano Salvadori che con grande impegno mi ha preceduto svolgendo al meglio l’attività di direzione nella Federazione. Il settore agricolo è molto rilevante nelle due province e gli agricoltori sono imprescindibili per il mantenimento e la promozione del territorio: garantisco da subito la mia piena disponibilità”.

“Diamo il benvenuto al nuovo Direttore, facendogli i nostri migliori auguri per il lavoro che dovrà svolgere – commenta il presidente di Coldiretti Novara-Vco Fabio Tofi – Ringraziamo, inoltre, Luciano Salvadori per il compito svolto con grande impegno in questi anni difficili in cui abbiamo dovuto affrontare tante battaglie come le importazioni sleali che continuano a fiaccare i nostri produttori in un periodo in cui le guerre hanno provocato il conseguente aumento dei costi energetici e delle materie prime che stanno mettendo in grande difficoltà il nostro settore”.