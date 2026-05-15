Generazione Incertezza: come la precarietà economica sta cambiando la salute mentale di Gen Z e Millennial

L’economia non è fatta solo di grafici, tassi di interesse e indici di inflazione. Per le generazioni che oggi rappresentano la forza lavoro più attiva, ma anche più fragile, i Millennial e la Generazione Z, l’economia ha un peso specifico che si misura in benessere psicologico.

Oggi, termini come "caro affitti", "stagnazione salariale" e "precariato" non descrivono solo uno scenario macroeconomico, ma definiscono i confini di quella che molti psicologi chiamano ansia finanziaria. Un fenomeno che, come evidenziato in una recente analisi di Serenis, sta influenzando profondamente la progettualità e la salute mentale dei giovani adulti.

Il legame tra portafoglio e psiche

Il denaro è spesso considerato un tabù, ma è uno dei principali determinanti sociali della salute. La mancanza di stabilità economica non si traduce solo in una limitata capacità di acquisto, ma in una costante minaccia al senso di sicurezza primario.

Quando il futuro è percepito come un’incognita, il corpo e la mente rimangono in uno stato di iper-attivazione o "stress cronico". Questo scenario è il terreno fertile per lo sviluppo di disturbi d’ansia, depressione e un senso diffuso di inadeguatezza.

Millennial e Gen Z: due volti della stessa crisi

Sebbene entrambe le generazioni condividano l’incertezza, il modo in cui questa impatta sulla loro psiche differisce per contesto e aspettative:

● Millennial (la generazione dello shock): cresciuti con la promessa che l’istruzione sarebbe stata una garanzia di stabilità, si sono scontrati con le crisi cicliche dal 2008 a oggi. Per loro, la precarietà è spesso vissuta come un "fallimento biografico", alimentando una discrepanza dolorosa tra le aspettative sociali e la realtà economica.

● Gen Z (la generazione della norma): per i più giovani, la precarietà non è un’eccezione ma la regola. Entrati in un mercato del lavoro dominato dalla gig economy, vivono la pressione della "monetizzazione costante": l’idea che ogni passione o momento libero debba trasformarsi in un side hustle (un secondo lavoro) per essere considerato valido.

Le conseguenze: dalla paralisi ai disturbi relazionali

La precarietà economica agisce come un rumore di fondo che altera i processi decisionali. Tra le conseguenze psicologiche più comuni riscontrate oggi troviamo:

1. Paralisi decisionale: l'impossibilità di pianificare a lungo termine (comprare casa, formare una famiglia) porta a un eterno presente che logora l'autostima.

2. Ritiro sociale: la socialità ha spesso un costo economico. Quando non ci si può permettere una cena o un viaggio, il rischio è l'isolamento per evitare il confronto con chi sembra avere più successo.

3. Sindrome dell’impostore: la fragilità dei contratti di lavoro spinge molti a credere di non essere "abbastanza bravi", ignorando che il problema è spesso strutturale e non individuale.

Strategie di prevenzione e supporto

Affrontare l'ansia finanziaria richiede, prima di tutto, una depatologizzazione: capire che il disagio provato è una reazione normale a un contesto oggettivamente difficile.

Tuttavia, è fondamentale agire su ciò che è in nostro controllo:

● Riconoscere i trigger: identificare i momenti in cui l’ansia finanziaria prende il sopravvento per gestire la risposta emotiva.

● Separare il valore personale dal reddito: il proprio valore come individui non coincide con la cifra presente sul conto corrente o con la posizione lavorativa occupata.

● Cercare supporto professionale: la psicoterapia può fornire strumenti essenziali per gestire lo stress cronico e l'incertezza, aiutando a ricostruire un senso di efficacia personale anche in contesti instabili.

In un mondo che corre veloce, fermarsi a riflettere sull'impatto che l'economia ha sulla nostra mente è il primo passo per costruire una società più resiliente e consapevole.

Per approfondire i dati e l'analisi completa sul rapporto tra generazioni e precarietà, vi invitiamo a leggere l'articolo originale sul blog di Serenis .















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