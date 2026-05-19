Grande successo a Villadossola per il "Memorial Bruno Settimio” FOTO

Si è concluso con numeri da record il torneo nazionale organizzato dal TT Ossola 2000 a Villadossola nel weekend del 16 e 17 maggio. La manifestazione, giunta alla sua sesta edizione, ha fatto registrare il massimo numero di partecipanti di sempre, confermandosi uno degli appuntamenti più apprezzati del panorama pongistico nazionale.

Sono stati infatti oltre 230 gli iscritti suddivisi nelle quattro categorie previste, con atleti arrivati da diverse regioni italiane, tra cui Toscana, Marche, Puglia ed Emilia-Romagna, oltre alle rappresentative di Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia.

La giornata di sabato ha visto protagonisti atleti di altissimo livello, impegnati nei campionati nazionali di Serie B1 e B2, che hanno dato vita a incontri spettacolari e molto combattuti. Domenica spazio invece alle categorie regionali, con numerosi giocatori emergenti e appassionati provenienti da tutto il territorio. In entrambe le giornate non sono mancate le gare di doppio, sempre molto seguite e partecipate dal pubblico presente.

Ottimi anche i risultati ottenuti dagli atleti del TT Ossola 2000. Sabato mattina spicca la prova di Federico Vesci, che conquista un brillante quinto posto, seguito dal diciassettesimo posto di Riccardo Giulini. Nel pomeriggio Vesci si conferma tra i migliori chiudendo al nono posto, mentre Giulini termina nuovamente diciassettesimo. Grande soddisfazione anche nel doppio, dove Vesci, in coppia con Bruno Villa del TT Angera, conquista uno splendido terzo posto.

La domenica mattina arrivano altri risultati importanti per la società ossolana: Emil Poletti chiude quinto, Martin Cresci nono, mentre Luigi Ricca, Filippo Ferrari, Francesco Sella, Eugenio Bertagna e Alessandro Bruno terminano al diciassettesimo posto. Paolo Martelletti e Nicolò De Luca chiudono invece trentatreesimi.

Nel pomeriggio Luca Bigi, Eugenio Bertagna e Marco Sella raggiungono il diciassettesimo posto, mentre Alessandro Bruno, Francesco Sella, Lorenzo Oppedisano, Filippo Ferrari ed Emanuela Enascut terminano trentatreesimi. Nel doppio sfiora il podio la coppia Ricca-Poletti, che conclude al quinto posto, mentre Bruno-Barberis chiudono noni.

Un’edizione da ricordare quindi per il TT Ossola 2000, premiata da una partecipazione eccezionale e da risultati sportivi di grande valore, frutto dell’impegno organizzativo della società e della crescita continua del movimento pongistico locale.

Ecco i podi:

Over8

1- Mancini Mattia(TT.Novara)

2- Rebosio Marco(Pol. Fortitudo)

3- Bellingardo Romeo(TT.Oleggio) e Burini Gionata(Pol.Stezzano)



Over6

1- Sorrentino Diego(TT.Villaguardia Como)

2- Galliano Giorgio(TT.Novara)

3- Aguiari Diego(TT.Regaldi Novara) e Scalera Giovanni(TT.Pieve Emanuele)



Over4

1- Ricupero Matteo(TT.Varese)

2- Conte Alessandro(TT.Saronno)

3- Benigna Riccardo(TT.Vedano Olona) e Pirrò Claudio(TT.Uboldo)



Over2

1- Guidi Andrea(TT.Romagnano)

2- Dondana Jacopo(TT.Mondovì)

3- Vianello Daniele(TT.Romagnano) e Cammarano Lorenzo(TT.Apuania Carrara)