Catturata la faina che si aggirava nel parcheggio interno dell'ospedale San Biagio

Finalmentete catturatala faina che si aggirava nel posteggio sotterraneo dell’ospedale San Biagio di Domodossola, riservato ai dipendenti asl. Faina che aveva causato allarmismo e anche parecchi danni ai cavi elettrici delle autovetture.

Una decina di giorni fa, gli agenti della Polizia provinciale avevano fatto un primo tentativo di cattura, posizionando un gabbia che avrebbe dovuto intrappolare l'animale.

‘’Purtroppo – dicono dalla Polizia provinciale - qualcuno, ma sicuramente dipendenti asl in quanto gli unici ammessi a tale posteggio, aveva pensato bene di danneggiare la funzionalità della gabbia tanto da vedere gli agenti costretti a recuperarla x poterla riparare’’.

La trappola era stata riposizionata e la faina è rimasta intrappolata.

Una volta catturata, gli agenti della Polizia provinciale hanno portato la faina in un’area boscata e l'hanno liberata.

"Attendiamo eventuale segnalazione di presenza di altri individui nel caso la faina catturata non fosse stata l'unico esemplare" fanno sapere dalla polizia provinciale.