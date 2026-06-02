Escursionisti in difficoltà all'Alpe Paione, ritrovati e soccorsi nel tardo pomeriggio

Si è conclusa con esito positivo l'operazione di ricerca e soccorso che nel pomeriggio di oggi ha impegnato diverse squadre di emergenza nell'area montana dell'Alpe Paione, nel territorio comunale di Bognanco.

Le operazioni erano state avviate già nel primo pomeriggio dal Soccorso Alpino, allertato per una escursionista che aveva riportato un infortunio a un braccio durante una camminata nella zona tra San Bernardo e l'Alpe Paione. Nel corso delle attività di ricerca e assistenza, intorno alle 16.30 è giunta una nuova segnalazione da parte del proprietario di un Bed & Breakfast della valle, preoccupato per due suoi ospiti di nazionalità olandese che si trovavano in difficoltà in montagna e che non riuscivano a rientrare autonomamente.

A quel punto la macchina dei soccorsi si è ulteriormente rafforzata con l'intervento delle squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco del Verbano Cusio Ossola, che hanno operato in stretta collaborazione con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) e con i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf).

Grazie al coordinamento tra le diverse forze impegnate sul territorio, i due escursionisti sono stati individuati e raggiunti nei pressi dell'Alpe Paione, lungo il percorso che collega la frazione di San Bernardo all'Alpe Variola.

Entrambi sono stati trovati in buone condizioni generali di salute. La persona che aveva riportato la lesione al braccio è stata assistita sul posto e successivamente accompagnata a valle insieme al compagno di escursione. Una volta rientrati in sicurezza, i due sono stati affidati al personale sanitario per gli accertamenti e le medicazioni necessarie.

L'intervento si è concluso nel tardo pomeriggio senza ulteriori criticità.