Avas Ossola, rinnovato il Consiglio direttivo

L’Associazione Avas Ossola, realtà nata nel 1987 da un’idea di don Gianfranco Tabarini e da sempre impegnata nel servizio alle persone fragili, ha rinnovato il proprio Consiglio direttivo. I volontari dell’associazione operano presso le Rsa di Villadossola, Domodossola, Vogogna e Premosello, nei reparti di medicina e traumatologia dell’ospedale “San Biagio” di Domodossola e attraverso i servizi domiciliari sul territorio ossolano.

Al termine delle votazioni sono stati eletti Alessandra Bergamini presidente, Giovanna Nilo vicepresidente, Claudia Biasini segretaria, Ebe Toriani tesoriere. Completano il Consiglio Anna Maria Mamisano, Anna Maria Campoli, Luciana Guidolin, Silvanna Labate e Dora Napolitano. Il nuovo direttivo si è già insediato e ha avviato la programmazione delle attività per l’anno in corso, con l’obiettivo di rafforzare lo spirito associativo interno e promuovere i valori che da sempre guidano l’impegno dei volontari sul territorio.

Il primo appuntamento in calendario è fissato per il 10 giugno, quando i volontari prenderanno parte a un pellegrinaggio che partirà da Santa Maria Maggiore e raggiungerà il Santuario della Madonna del Sangue di Re. Il percorso sarà affrontato a piedi da alcuni partecipanti, mentre altri si sposteranno con il trenino. All’arrivo è prevista la partecipazione alla Santa Messa presso il Santuario.

Tra le iniziative più attese figura anche la gita sociale in programma il 9 settembre con il lago Maggiore Express, il percorso da Domodossola a Locarno in trenino e poi in battello sino a Stresa e infine il rientro a Domodossola in treno.

Il calendario si chiuderà il 28 novembre con un pomeriggio dedicato all’inizio del periodo di Avvento. L’iniziativa sarà rivolta ai volontari, alle famiglie e alla cittadinanza e avrà l’obiettivo di offrire un momento di incontro e riflessione attorno ai valori che guidano l’attività dell’associazione, tra solidarietà, aiuto reciproco e impegno sociale.

Le iniziative promosse dall’Avas Ossola nel corso dell’anno rappresentano così non solo occasioni di servizio e attività sul territorio, ma anche momenti di aggregazione e di rafforzamento del legame tra i volontari, in un percorso che continua a dare centralità alla persona e al sostegno delle fragilità locali.