Poste Italiane, un francobollo per celebrare l’Arma dei Carabinieri nella serie “I Valori sociali”

Poste Italiane comunica che il 5 giugno 2026 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy emetterà un nuovo francobollo ordinario dedicato all’Arma dei Carabinieri, nell’ambito della serie tematica “I Valori sociali”.

Il francobollo, dal valore tariffa B pari a 1,30 euro, sarà accompagnato da un chiudilettera e avrà una tiratura di 200.016 esemplari, a cui si aggiungono 33.336 chiudilettera. Il foglio di stampa è composto da 24 francobolli, con quattro chiudilettera collocati ai lati e il logo del Mimit in monocromia sulla cimosa.

Il progetto grafico è stato realizzato dall’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria e successivamente ottimizzato e stampato in rotocalcografia dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

La vignetta propone una rappresentazione simbolica: un carabiniere in alta uniforme guarda verso l’alto, espressione dei valori etici e della tensione verso il futuro che caratterizzano la sua missione. Accanto a lui, una giovane figura che gli tende la mano diventa l’immagine di un cammino condiviso verso una società più sicura e solidale. Sullo sfondo, il profilo stilizzato delle coste di Calabria e Sicilia richiama il territorio e i colori istituzionali dell’Arma, tra rosso e blu.

Completano il francobollo le scritte “Monumento al carabiniere – Reggio Calabria” e “Per la gente tra la gente”, insieme alla dicitura “Italia” e all’indicazione della tariffa.

Per il giorno di emissione sarà disponibile l’annullo primo giorno presso l’ufficio postale di Reggio Calabria Centro, mentre Poste Italiane predisporrà anche una cartella filatelica con tutti i prodotti dedicati: francobollo singolo, quartina, cartolina, busta primo giorno, tessera e bollettino illustrativo.