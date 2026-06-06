Rete "Siamo Green Communities", il Piemonte fa scuola

Il Piemonte si conferma tra le regioni di riferimento nel percorso di sviluppo delle Green Communities, assumendo un ruolo da protagonista all'interno della rete nazionale "Siamo Green Communities". A sottolinearlo è stato l'incontro promosso da Uncem Piemonte, che ha riunito sindaci e amministratori dei Comuni coinvolti nelle strategie finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e nelle dieci Green Communities sostenute direttamente dalla Regione Piemonte.

L'iniziativa ha rappresentato un'importante occasione di confronto sul modello delle Green Communities, nato nel 2008 e rafforzato negli ultimi anni grazie agli investimenti del Pnrr, che ha destinato complessivamente 130 milioni di euro a livello nazionale per sostenere progetti di sviluppo sostenibile nelle aree montane e interne del Paese.

"Vogliamo, insieme alla Regione Piemonte, rafforzare la rete di collaborazione tra le Green Communities piemontesi, che uniscono forze e progettualità in una comunità reale di impegno sui territori", ha dichiarato Roberto Colombero, presidente di Uncem Piemonte.

Secondo Colombero, le Green Communities rappresentano un'opportunità concreta per rendere più attrattivi i territori montani, favorendo l'arrivo di investimenti e nuove opportunità di sviluppo. "Dobbiamo e vogliamo rendere visibili questi progetti – ha aggiunto –. Sono iniziative che attraggono capitali, investimenti e soprattutto nuovi abitanti che, insieme a chi vive da sempre in queste aree, possono generare un nuovo melting pot sociale e culturale".

Particolare rilievo viene attribuito al ruolo dei piccoli Comuni montani, chiamati a superare i tradizionali confini amministrativi per costruire percorsi condivisi di crescita e innovazione. Un approccio che, secondo Uncem, trova nel Piemonte un esempio virtuoso grazie al sostegno garantito dalla Regione.

L'ente regionale, infatti, ha deciso di affiancare le risorse nazionali con un finanziamento di 23 milioni di euro destinato alle Green Communities piemontesi. Una scelta che, secondo Uncem, rappresenta un modello da seguire anche per altre amministrazioni regionali italiane.

"È un segnale molto importante e un percorso di grande valore, che può diventare un esempio per altre Regioni", ha concluso Colombero, ringraziando l'assessore regionale Marco Gallo e il dirigente regionale Davide Caon per il lavoro svolto. "Uncem costruisce insieme alla Regione una rete di collaborazione. È ciò di cui i nostri territori hanno maggiormente bisogno".