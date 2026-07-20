Paffoni Fulgor Basket, nasce a Domodossola un nuovo centro minibasket

La Paffoni Fulgor Basket amplia il proprio progetto sul territorio del Verbano Cusio Ossola con la nascita di un nuovo centro minibasket a Domodossola. L'iniziativa sarà presentata ufficialmente sabato 25 luglio nel corso di un appuntamento organizzato presso la Cooperativa Alla Fonte di Fondotoce, a Verbania, dedicato al settore minibasket e al settore giovanile.

Durante la giornata saranno presentati lo staff che accompagnerà i piccoli Lupi nella stagione 2026-2027, le novità legate alla presenza del progetto Fulgor Basket a Domodossola e gli obiettivi della società per il futuro. Sarà inoltre l'occasione per fare il punto sul settore giovanile rossoverde, pronto ad affrontare la nuova stagione sportiva.

L'apertura del nuovo centro nasce dalla volontà della società di essere sempre più vicina alle famiglie del territorio e di offrire ai giovani atleti un percorso di crescita strutturato.

«La volontà di offrire il miglior servizio possibile a tutte le famiglie del territorio ci porta a prendere la decisione di aprire un centro minibasket targato Fulgor a Domodossola – spiega il direttore generale del club Alessandro Monti –. La prima squadra in Serie B, la seconda squadra in Serie C, un settore giovanile in grande crescita e il già solido nucleo di bimbi iscritti al minibasket con noi sono il grande stimolo per proseguire su questa strada e ampliare gli orizzonti, così da dare le migliori opportunità di crescita a tutti i piccoli delle famiglie della nostra zona».

La nuova realtà domese si inserisce in un progetto sportivo più ampio che negli anni ha portato la Paffoni Fulgor Basket a diventare una delle principali società sportive del territorio.

Con oltre 300 atleti coinvolti, il club può contare sulla prima squadra impegnata nel campionato di Serie B Nazionale, su una seconda formazione composta principalmente da giovani in Serie C Regionale, oltre a un settore giovanile e a un movimento minibasket in continua crescita.