Craveggia, ai nastri di partenza l'undicesima edizione de La Sfadiàa

Tradizione alpina, grande sport e un profondo spirito di condivisione tornano a darsi appuntamento sulle vette della Valle dei Pittori. Sabato 25 luglio a Craveggia andrà in scena l'11ª edizione de “La Sfadiàa” – Trofeo Graziano Bonzani”, l’attesa manifestazione podistica organizzata dall’Asd UI Grup ad la Sfadiàa con il patrocinio del comune di Craveggia.

La manifestazione, diventata un punto di riferimento dell'estate ossolana, è intitolata alla memoria di Graziano Bonzani, stimato e indimenticato capostazione della Piana di Vigezzo. Spinta dall'affetto di Katia Bonzani e dei figli Kristian e Marika, la corsa continua a unire un’intera comunità nel segno dello sport più autentico, dell’amicizia e del legame indissolubile con il territorio. L'evento rappresenta la terza, attesissima tappa del circuito integrato “Corri in Vigezzo”, il progetto turistico-sportivo che unisce le associazioni e le amministrazioni della valle per promuovere il turismo attivo e far scoprire le bellezze locali “un passo alla volta”.

La macchina organizzativa guidata dal presidente Angelo Minoletti ha confermato tre distinte tipologie di tracciato, ideate per rispondere sia alle esigenze dei corridori d'alta quota sia a quelle di camminatori, famiglie e giovani. La prova regina è una gara competitiva da 19 chilometri con 1500 metri di dislivello. Dopo il via dal borgo, il tracciato si sviluppa su sentieri e mulattiere, portando gli atleti a toccare la Cima Trubbio (2.060 m), scendendo verso i pascoli della Piana di Vigezzo per poi risalire alla Cima Gabun (1.974 m) prima di lanciare la picchiata finale verso il traguardo. Due, poi, le distanze non competitive: la 11 chilometri, con 700 metri di dislivello, è pensata per gli amatori e ricalca la prima parte della gara lunga fino a quota 1.560 metri, per poi deviare lungo i prati della costa alta della Colma, offrendo splendidi scorci panoramici sui quattromila del massiccio del Monte Rosa prima di rientrare verso il centro storico. Il minigiro di 3.5 chilometri, invece, è dedicato esclusivamente ai bambini, ai ragazzi i e a chi vuole vivere una mattinata di festa e movimento in totale spensieratezza; il percorso di sviluppa interamente all’interno del centro abitato di Craveggia.

Il ritrovo per tutti i partecipanti è fissato alle 8.00 in piazza San Giacomo a Craveggia, da dove verrà dato lo start ufficiale alle 8.30. le prescrizioni online sono già aperte, tramite il sito ufficiale www.trofeobonzani.it, raggiungibile anche attraverso il portale del circuito www.corrinvigezzo.it. La quota di iscrizione comprende pettorale e pacco gara.