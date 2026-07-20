La Strà Granda Monterosa riparte con successo: Rolando e Leonardi firmano il ritorno dopo otto anni FOTO

Una calda giornata di sole ha caratterizzato l’edizione 2026 della Strà Granda Monterosa, tornata alla grande dopo ben 8 anni di interruzione, grazie all’organizzazione di Monte Rosa Event ETS.

Gara individuale: trionfo di Rolando e Leonardi

Il percorso, decisamente esigente, con i suoi 32 km, 1950 m di dislivello positivo e 921 di dislivello negativo, si poteva affrontare sia in modo classico, con una gara individuale, sia con una staffetta a tre. Nella gara individuale ha trionfato Fabio Rolando (ASD Bognanco), atleta di Calasca Castiglione, uno dei comuni toccati dal passaggio della Stra Granda, che ha fatto valere la sua perfetta conoscenza del percorso e la sua esperienza andando a vincere con il tempo di 3h27’34”. Seconda posizione, staccato di 5’11”, per un ottimo Carlo Bonnet (Sport Project VCO), al rientro dopo oltre un mese di assenza dalle gare dopo l’infortunio al polso occorsogli in occasione della Maratona della Valle Intrasca. Terza posizione, con il tempo di 3h38’41”, per un bravissimo Fabio Antonini (ASC Cairasca).

In campo femminile vittoria, dopo una gara in completa solitudine, per la portacolori di 100% Anima Trail ASD Lidia Leonardi, lombarda, che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 4h30’09”; seconda posizione per la stakanovista Monica Moia (ASD Bognanco), che dopo aver vinto il Volon Trail sabato pomeriggio, si è presentata dopo poche ore alla partenza della Strà Granda, conquistando un prestigioso secondo posto in 4h47’10”. Terza posizione, in 4h55’20” per una bravissima Loretta Gualtieri (Atletica AVIS Ossolana).

Staffette: che spettacolo!

Ben 61 le squadre iscritte (60 quelle effettivamente partite) alla prova forse più sentita, la staffetta, che prevedeva tre frazioni così suddivise; 1^ staffetta Piedimulera – Calasca Castiglione, 11 Km 750 m D+/368m D-; 2^ staffetta Calasca – Ceppo Morelli, 10 Km, 500 m D+/434 m D-; 3^ staffetta Ceppo Morelli – Macugnaga, 11 Km, 700 m D+/119 m D-.

In campo maschile, dopo una bella rimonta, ha vinto la staffetta Factory Team Giir d’Andoss PRO (Suini, Floriani, Piumarta), con il tempo di 2h54’53”; seconda posizione per Luciani Sport Team (Ronchi, Geneselli, Geddo), in 2h59’48”; terzo gradino del podio per Gli Arancioneri (Poletti, Guglielmetti, Guglielmetti), in 3h02’58”.

Tra le staffette femminili grande prova delle Tremende (Termignoni, Riccio, Longo) che hanno vinto in 3h42’46”; seconde Le Dislivellate! (Fall, Giacomotti, Francisco) in 3h50’32”; terza la squadra Obiettivo Arrivare (Bortollon, Tabachi, Calcini) con il tempo di 4h12’55”.

La Famiglia (Pastore, Ronchi, Fantoli) ha vinto la staffetta mista con il tempo di 3h18’30”, davanti a Mae una gioia(Pelfini, Giusti, Cavalleri), con il tempo di 3h37’02”, e al Team Castiglione Ossola (Fornetti, Fornetti, Borella), in 3h43’50”.

Ci vediamo nel terzo weekend di luglio 2027!

L’obiettivo di questo evento era valorizzare la Strà Granda, l’Antica Via che percorre da secoli l’intera Valle Anzasca unendo Piedimulera a Macugnaga: obiettivo pienamente centrato! Importante anche la risposta, oltre che degli atleti, anche del territorio: bene, in tutti i borghi in cui la gara è passata c’era, come testimoniato dagli stessi partecipanti, tanto entusiasmo per il ritorno della Strà Granda Monterosa!

L’appuntamento per il 2027 è, ancora una volta, per il terzo weekend di luglio: ci vediamo nel 2027!