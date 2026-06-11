Via Cassino al buio, la protesta dei residenti

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore riguardante l’illuminazione pubblica nel comune di Domodossola:

“Mi permetto di sottoporre la questione dell'illuminazione pubblica di via Cassino a Domodossola, che un giorno va e tre no. Il problema sono gli assembramenti notturni, soprattutto nel fine settimana, nel parcheggio della Coop che durano fino alle 3 o 4 di mattina.

Con più mail al comune di Domodossola e telefonate al numero dedicato Enel è stato segnalato il problema, ma un giorno va e tre no. Il riposo notturno dovrebbe esser garantito, e soprattutto la sicurezza di un luogo non illuminato, in particolare quando è ritrovo di ragazzi fino a tarda notte. Una presenza delle forze dell'ordine rafforzata in orario notturno sicuramente aiuterebbe, visto che siamo anche di fronte ad una casa di riposo per anziani e con cambi turno serali al buio”.