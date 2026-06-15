Fermato in possesso di un coltello e di stupefacenti: sanzionato un 24enne a Toceno

Nel corso dei controlli effettuati nel fine settimana, i carabinieri della compagnia di Domodossola hanno sanzionato un 24enne che a seguito di un controllo eseguito a Toceno, che è stato trovato in possesso di coltello multiuso del quale non ha saputo giustificarne il porto e 0,6 gr di sostanza stupefacente del tipo hashish. Il tutto è stato posto sotto sequestro.
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