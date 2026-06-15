Alcol e stupefacenti alla guida: denunce e sanzioni dei carabinieri nel fine settimana

Negli ultimi due fine settimana, i militari delle compagnie carabinieri di Verbania e Domodossola, con l’impiego dei reparti dipendenti e delle aliquote radiomobili, hanno eseguito numerosi servizi di controllo straordinario del territorio. L’attività, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, nonché alla verifica del rispetto delle norme sulla circolazione stradale, ha consentito di conseguire importanti risultati operativi.

I carabinieri della compagnia di Verbania hanno denunciato per guida in stato di ebrezza un automobilista fermato a Gravellona Toce con un tasso alcolico di 1,54 g/l. Stessa cosa nei confronti di un 19 enne fermato a Premosello Chiovenda a bordo di un ciclomotore con un tasso alcolico di 1,32 g/l. È stato invece segnalato alla Prefettura un 60 enne, un 37 enne ed un 33 enne che, a seguito di un mirato accertamento etilometrico a Piedimulera, Omegna e Vanzone con San Carlo, sono risultati positivi alla guida con un tasso alcolemico rispettivamente pari a 0,60 g/l, 0,75 g/l e 0,74 g/l; nei loro confronti è scattato l'immediato ritiro della patente di guida e la conseguente attivazione delle procedure amministrative previste dalla legge. È stato poi sanzionato un soggetto, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale e della libertà controllata, per aver violato le prescrizioni, poiché non trovato presso il domicilio in orario di controllo. Infine sono stati segnalati amministrativamente per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente, due soggetti di 62 e 43 anni, trovati in possesso di rispettivamente di 2,20 gr di hashish e 0,20 gr di cocaina più 0,7 gr di hashish.

È stato inoltre sanzionato un automobilista responsabile di un sinistro stradale senza feriti, che a seguito di controllo a Borgomezzavalle è risultato con un tasso alcolico di 1,12 g/l. Infine sono stati segnalati amministrativamente per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente, tre soggetti di 18, 26 e 34 anni, trovati in possesso rispettivamente di 2,74 gr 0,6 gr e 25 gr di hashish. L’ultimo inoltre è risultato detenere presso la propria residenza 3 piante di canapa indiana di altezza compresa tra i 30 e 40 cm.