Trenitalia: "In Piemonte per l'estate oltre 740 collegamenti al giorno e rete assistenza potenziata"

Circa 6.500 collegamenti al giorno per raggiungere località di vacanza, città d’arte e borghi in tutta Italia, oltre a una rete di assistenza potenziata per accompagnare i viaggiatori durante l’estate. È questa l’offerta estiva di Trenitalia (Gruppo FS), pensata per rispondere alle esigenze di mobilità di milioni di persone e garantire spostamenti sempre più capillari sul territorio nazionale e verso le principali destinazioni europee.

Inoltre, dati gli interventi di ammodernamento e sviluppo della rete ferroviaria previsti nel corso dell’estate, è stata potenziata l’intera rete di assistenza su tutto il territorio nazionale con un’attività di caring strutturata per garantire un presidio costante e informazioni tempestive durante tutta l’estate. Un piano che prevede l’impiego di 150 risorse aggiuntive e la disponibilità di circa 80 bus al giorno nei fine settimana, pronti all’utilizzo in caso di necessità e attivi anche nelle fasce orarie più critiche.

NUOVE DESTINAZIONI CON FRECCE E REGIONALE

L’Alta Velocità potenzia la sua offerta con più di 130.000 posti disponibili al giorno per raggiungere oltre 150 destinazioni in tutta Italia, con collegamenti estesi verso Calabria, Puglia e costa Adriatica e servizi dedicati nei weekend per le principali località turistiche.

In particolare, sono previsti 28 Frecciarossa al giorno tra Milano, Venezia, Torino, Bologna e la costa Adriatica e ulteriori servizi nei fine settimana tra Milano e Pescara e tra Bolzano e Pescara.

Con FrecciaLink - il servizio Frecce+bus - si rafforza la rete di collegamenti verso le principali destinazioni turistiche di mare, montagna e città d’arte. Tra le mete raggiungibili sul territorio si confermano i collegamenti verso la Valle d’Aosta.

Regionale assicura una presenza capillare in Piemonte con oltre 740 treni al giorno e un sistema di collegamenti pensato per favorire gli spostamenti verso le principali destinazioni turistiche, culturali e commerciali.

Si confermano i collegamenti verso le località balneari del Ponente ligure e della riviera romagnola.

I treni per la Liguria, con 18 collegamenti aggiuntivi e 23 mila posti in più ogni fine settimana e nei giorni festivi, permetteranno ai viaggiatori piemontesi di raggiungere comodamente località come Spotorno, Finale Ligure, Pietra Ligure e Loano. Il servizio sarà attivo fino al 13 settembre

Prosegue anche il collegamento tra Torino e la riviera romagnola. In collaborazione con Trenitalia TPER, dal 14 giugno, al 13 settembre ogni sabato e domenica saranno attivati 4 treni diretti verso Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica, con fermate intermedie ad Asti, Alessandria e Bologna, dove sarà possibile usufruire dell’interscambio con l’Alta Velocità. Un’offerta che consentirà di raggiungere la costa romagnola prima dell’ora di pranzo e di rientrare in serata in Piemonte.

I servizi intermodali treno+bus consentono di raggiungere alcune delle mete più attrattive del Piemonte con un unico titolo di viaggio. Con ViaLattea Link, dalla stazione di Oulx si potranno raggiungere Sestriere, Cesana, Sauze d’Oulx e Claviere, mentre da Biella sarà possibile arrivare a Oropa Santuario, uno dei principali luoghi di culto alpini e sito riconosciuto dall’UNESCO.

Da Avigliana sarà possibile raggiungere la Sacra di S. Michele, monumento simbolo del Piemonte con oltre mille anni di storia, oltre ai laghi di Avigliana, situati ai piedi della Sacra. Con Gavi Link, dalle stazioni di Novi Ligure o di Serravalle Scrivia, sarà possibile raggiungere Gavi, il borgo medioevale del vitigno Cortese.

Confermati inoltre i collegamenti integrati dedicati allo shopping, con i servizi Serravalle Designer Outlet Link, da Arquata Scrivia, Novi Ligure e Serravalle, e Mondovicino Outlet da Mondovì.

Per sostenere il turismo montano, fino al 6 settembre sulla linea Torino–Bardonecchia circoleranno due treni express con percorrenze velocizzate: uno in partenza da Torino Porta Nuova alle 9.15, con arrivo a Bardonecchia alle 10.27, e uno in partenza da Bardonecchia alle 17.35 con arrivo a Torino P.N. alle 18.45. nei giorni festivi, sulla stessa tratta verrà introdotta la fermata presso la stazione di Sant’Ambrogio, un delizioso borgo medioevale all’imbocco della Valsusa da dove si snodano diversi itinerari naturalistici da percorre in bici o a piedi.

Dal 3 agosto al 12 settembre, i due collegamenti, che da programma di circolazione terminano la corsa a Salbertrand, prolungheranno il percorso fino a Bardonecchia per agevolare ulteriormente i flussi turistici verso la montagna.

Sempre nell’ambito del potenziamento del servizio, Regionale – in accordo con Regione Piemonte – ha introdotto, nei giorni lavorativi escluso il sabato, una nuova corsa sulla linea Asti–Acqui Terme in partenza alle 5.44 da Acqui Terme. Sulla linea Alba – Asti ha anticipato di cinque minuti alcuni collegamenti feriali, così da migliorare l’interscambio, ad Asti, con i regionali veloci diretti a Milano Centrale.

GLI ITINERARI DI FONDAZIONE FS

Parte la stagione estiva dei treni storici e di Fondazione FS con collegamenti che raccontano l’Italia attraverso il ritmo lento della scoperta, la bellezza del paesaggio e la valorizzazione dei territori. In estate, dopo il successo del 2025, le carrozze anni 20' "Centoporte" tornano a percorrere la celebre Ferrovia delle Meraviglie, un itinerario panoramico che collega il Piemonte alla costa Ligure attraversando la Val Roya e il Parco del Mercantour. Il collegamento partirà tutte le domeniche dal 5 luglio al 6 settembre, ad eccezione del 25 luglio, 8 e 22 agosto con circolazioni programmate il sabato, da Torino con fermate intermedie a Cuneo, Limone, Tende, Breil-sur-Roya, Ventimiglia, Sanremo e Imperia.

In autunno, l’offerta proseguirà con i collegamenti Milano–Alba, in programma tutte le domeniche dall’11 ottobre al 27 dicembre in occasione della Fiera del Tartufo, e con i viaggi tra Torino e Canelli attraverso i territori UNESCO sulla Ferrovia delle Langhe, Roero e Monferrato, attivi tutte le domeniche di novembre.

NUOVI SERVIZI DIGITALI E PIÙ ASSISTENZA, IN STAZIONE E A BORDO

Per la stagione estiva, Trenitalia potenzia l’assistenza ai viaggiatori che scelgono di partire con i suoi treni. Personale ancora più presente nelle stazioni, aree dedicate, call center e servizi di chat rafforzati, una fornitura aumentata di kit di ristoro e acqua offriranno un’esperienza più confortevole fin dalle prime fasi del viaggio.

Sarà inoltre rafforzata l’assistenza digitale con l’avvio del servizio di “Digital Caring”, che in caso di ritardo o altre situazioni impreviste consentirà ai passeggeri di riprogrammare in autonomia e senza costi aggiuntivi il viaggio direttamente dal proprio smartphone.

Infine, grazie agli oltre 250mila QR Code "Trenitalia in viaggio con te" a bordo dei treni, basterà una rapida scansione con lo smartphone per avere aggiornamenti in tempo reale sul proprio viaggio, assistenza immediata e modalità di indennizzo semplificate. I viaggiatori Frecciarossa, inoltre, avranno la possibilità di verificare la qualità della connettività, consultare i menù della ristorazione e accedere al portale di intrattenimento FRECCIAPlay (disponibile su tutti i treni Frecciarossa, Frecciargento, nei FrecciaClub e FrecciaLounge).

AGEVOLAZIONI E TARIFFE DEDICATE PER OGNI ESIGENZA

Frecciarossa, Intercity e Regionale offrono agevolazioni per famiglie, bambini, giovani under 30, gli over 60, oltre che per chi viaggia in due oppure in gruppo.

Disponibili offerte dedicate anche per chi sceglie di partire verso l’Europa con Eurocity per Svizzera e Germania o con Euronight per Austria e Germania, per viaggiare in modo ancora più comodo e conveniente.



