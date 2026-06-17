Sicurezza pubblica, approvato il nuovo piano di controllo coordinato del territorio del Vco

In data odierna si è svolta, presso la Prefettura del Verbano Cusio Ossola, una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto, a cui hanno partecipato i vertici delle forze dell’ordine, i sindaci dei comuni di Domodossola, Omegna, Stresa e Baveno, accompagnati dai rispettivi comandanti di polizia locale, il comandante della polizia locale di Verbania e l’assessore comunale in rappresentanza del sindaco del capoluogo, il comandante della polizia locale di Gravellona Toce, nonché il comandante della polizia provinciale. L’incontro ha riguardato l’approvazione del piano di controllo coordinato del territorio per il Vco. Il piano è stato elaborato in aderenza alle più recenti indicazioni del Ministero dell’Interno e finalizzato a rispondere in maniera efficace, coordinata ed integrata alle nuove esigenze del territorio, anche alla luce dei mutati scenari socio-economici e delle dinamiche della sicurezza urbana.

Il piano prevede l’intensificazione e la suddivisione dei servizi di controllo del territorio attraverso una pianificazione condivisa tra le forze dell’ordine e le polizie locali e provinciali, con particolare attenzione alle aree maggiormente sensibili, ai centri urbani e alle zone interessate da flussi turistici, nonché ai contesti in cui si sono registrate situazioni di maggiore criticità.

In tale ambito, sarà ulteriormente valorizzata l’azione sinergica tra tutte le componenti operative, anche mediante lo scambio informativo costante, l’ottimizzazione delle risorse disponibili e l’attuazione di interventi mirati di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa, specie nelle zone sensibili.

La Prefettura continuerà a monitorare con attenzione lo stato di attuazione del piano, promuovendo momenti di verifica periodica e garantendo il necessario raccordo tra le diverse Istituzioni coinvolte, al fine di assicurare elevati livelli di sicurezza e rafforzare la percezione di tutela da parte della cittadinanza.

L’approvazione del piano rappresenta un ulteriore passo avanti nel consolidamento di un modello di sicurezza partecipata, fondato sulla collaborazione interistituzionale e sulla condivisione degli obiettivi, nell’interesse della collettività e del territorio del Verbano Cusio Ossola.